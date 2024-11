Nato-Chef Mark Rutte im ZDF: "Mit Donald Trump kann ich gut"

Ein möglicher neuer US-Präsident Trump bereitet dem neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte keine Sorgen. Er habe immer gut mit Trump zusammengearbeitet, so Rutte.

Seit Oktober steht Mark Rutte als Generalsekretär an der Spitze der Nato . Die Aufgaben, die auf den ehemaligen Ministerpräsidenten der Niederlande warten, sind groß: Die von Russland angegriffene Ukraine braucht dringend weiterhin Unterstützung aus dem Westen, gleichzeitig droht insbesondere im Falle eines Wahlsieges von Donald Trump ein Rückzug der USA als wichtiger Partner aus dem Verteidigungsbündnis.

Mark Rutte gilt manchen als heimlicher "Trump-Flüsterer" - er soll bereits in der Vergangenheit den Ex-US-Präsidenten bei Gipfeltreffen beschwichtigt und damit die Grundlage für gemeinsame Gespräche ermöglicht haben. Trump forderte zuletzt mehr finanzielles Engagement der Nato-Partner - und stellte unmissverständlich den Beitrittspakt in Frage.

Im heute journal spricht Rutte über seinen Draht zu Trump und Kamala Harris , die Gefahr einer Nato ohne USA - und Folgen für die Ukraine. Sehen Sie das Gespräch mit Rutte oben im Video in voller Länge und lesen Sie hier Auszüge. Das sagt Rutte über …

… seinen Draht zu Donald Trump:

"Es fängt damit an: Wer auch immer Präsident ist, mit dem muss man arbeiten. Natürlich geht es da um die amerikanischen Interessen. Aber wir müssen wissen, dass die US-Interessen sehr eng verbunden sind mit unserem Bündnis. Ich freue mich also sehr - mit wem auch immer ich dann arbeite als Präsidenten der Vereinigten Staaten."

… die US-Wahl als mögliche Zäsur für die Nato:

"Ich habe vier Jahre als Premierminister [der Niederlande, Anm. d. Red.] mit Donald Trump gearbeitet und ihn öfter im Weißen Haus besucht. Ich war immer wieder bei G20- und bei Nato-Gipfeln. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm immer gut gefunden: Er weiß, was er will. Er hat uns gezwungen, das Zwei-Prozent-Ziel für die Nato zu erfüllen. Und schauen Sie, mein Land, auch Deutschland, viele Nato-Länder sind jetzt bei diesem Ziel angelangt.

… die Gefahr eines Nato-Rückzugs der USA:

