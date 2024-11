Deutsche Politiker warnen vor den Folgen der US-Wahl

Politiker und Sicherheitsexperten sehen nach einem möglichen Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl in den USA größere Lasten auf Deutschland zukommen. "Unabhängig davon, ob Kamala Harris oder Donald Trump die US-Wahl gewinnt: Wir Europäer werden mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen", sagte CDU-Chef Friedrich Merz dem "Handelsblatt" vom Montag.

Also müssen wir Europäer erstens viel stärker als bisher für unsere Sicherheit sorgen, zweitens sehr rasch unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

In den USA geht der Kampf um die Stimmen einen Tag vor der Wahl in den Endspurt. Die Kandidaten Harris und Trump treten noch einmal in den sogenannten Swing States auf.

04.11.2024 | 1:55 min