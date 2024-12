H1-B-Programm: Donald Trumps Kehrtwende bei Fachkräfte-Visa

In seiner ersten Amtszeit wollte Donald Trump die Vergabe von Arbeitsvisa noch einschränken - darunter auch für hochqualifizierte Fachkräfte. Jetzt macht der designierte US-Präsident offenbar eine Kehrtwende und stellt sich im Streit über diese H-1B-Visa auf die Seite von Tech-Milliardär Elon Musk . "Ich habe viele H-1B-Visa-Inhaber in meinen Immobilien. Ich war immer ein Befürworter von H-1B", sagte Trump der "New York Post". "Ich habe es oft genutzt. Es ist ein großartiges Programm." Er unterstütze das Programm voll und ganz.

Zuvor hatte sich Musk, Chef von Tesla und SpaceX, in mehreren Beiträgen in sozialen Medien zu Wort gemeldet. Er kündigte am späten Freitag an, für die Verteidigung des Visumsprogramms in den "Krieg" zu ziehen. Die Anwerbung von Spitzenkräften aus dem Ausland sei "für Amerika unerlässlich", um "weiterhin zu gewinnen".