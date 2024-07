Trump wird zum Republikaner-Parteitag kommen

Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung bei einem Attentat von einer Kugel am Ohr getroffen und leicht verletzt. Ein Besucher wurde tödlich getroffen. 14.07.2024 | 1:57 min

Nach dem versuchten Mordanschlag auf ihn will Donald Trump am Parteitag seiner Republikaner im US-Bundesstaat Wisconsin teilnehmen, auf dem er am Donnerstag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 5. November ernannt werden soll.

Ich freue mich darauf, von Wisconsin aus in dieser Woche zu unserer großartigen Nation sprechen zu können. Donald Trump, früherer US-Präsident

Noch am Sonntag (Ortszeit) wolle Trump nach Milwaukee reisen, teilte der frühere Präsident in seinem Netzwerk Truth Social mit.

Aufgrund der schrecklichen Ereignisse von gestern wollte ich meine Reise nach Wisconsin und zum Republikanischen Nationalkonvent um zwei Tage verschieben, habe aber gerade entschieden, dass ich nicht zulassen kann, dass ein 'Schütze' oder potenzieller Attentäter eine Änderung des Zeitplans erzwingt. Donald Trump, früherer US-Präsident

Am Ort des Parteitags, der am Montag in Milwaukee beginnt, verfolgten Trump-Anhänger derweil schockiert die Nachrichten über das Attentat.

Extremismusforscher Peter Neumann sieht durch die Polarisierung eine sehr starke Gewaltbereitschaft in der amerikanischen Gesellschaft.

Donald Trump ruft nach Attentat zu Einigkeit auf

Trump überlebte die Schüsse am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung in Pennsylvania nur um Haaresbreite. Am Tag danach rief er seine Anhänger zur Einigkeit auf.

In diesem Moment ist es wichtiger denn je, dass wir vereint bleiben und dass wir unseren wahren Charakter als Amerikaner zeigen. Donald Trump, früherer US-Präsident

Sie sollten "stark und entschlossen bleiben, um zu verhindern, dass das Böse obsiegt".

Anhänger und Helfer des Rechtspopulisten, die sich bereits in Milwaukee versammelt haben, verfolgten ungläubig die Nachrichten aus Pennsylvania. Einer von ihnen, Philip Fredericks, äußerte sich bewundernd darüber, wie Trump schon kurz nach den Schüssen seine Faust in die Luft gereckt und seine Anhänger angefeuert hatte, weiter kämpferisch zu sein. "Es gibt keinen Zweifel. Wie er danach wieder hochkam - er wird hier sein", sagte Fredericks.

USA-Expertin Jana Puglierin glaubt, dass die Demokraten ihren Kandidaten Joe Biden austauschen müssen.

Republikaner-Parteitag: Trump soll offiziell nominiert werden

Am Montag soll in Milwaukee der viertägige Nominierungsparteitag der Republikaner beginnen. Trump hatte die Vorwahlen seiner Partei haushoch gewonnen und sich damit die überwältigende Mehrheit der Parteitagsdelegierten gesichert. Die formelle Nominierung ist für Donnerstag geplant.

Die Republikaner wählten bewusst Wisconsin als Standort aus, einen der entscheidenden Schlüsselstaaten für die Wahl, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern. Bei der Wahl 2020 hatte Biden dort mit nur 20.000 Stimmen Vorsprung vor Biden gewonnen.

Elmar Thevessen berichtet aus Milwaukee, wie der Schütze aufs Dach kommen konnte und welche Folgen das Attentat für den Präsidentschaftswahlkampf in den USA hat.

Parteitag: Stadt bereitet sich vor - Programm steht

Am Samstag waren in der Innenstadt von Milwaukee bereits zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen in Kraft, auf den Hauptstraßen der Bierbrauerstadt war Trumps Name auf zahlreichen Anzeigetafeln zu lesen. Rund 50.000 Anhänger wurden in der Stadt erwartet.

Die Organisatoren haben für jeden Tag Themen angesetzt, die Trumps Wahlkampfslogan von 2016 - Make America Great Again (MAGA - Macht Amerika wieder großartig) - variieren. Am Montag soll es um Wirtschaftspolitik gehen ("Make America Wealthy Once Again"), am Dienstag um innere Sicherheit ("Safe Again"), am Mittwoch dann um die Außenpolitik ("Strong Again"), bevor für Donnerstag die Rede Trumps geplant ist, bei er die Nominierung durch die 2.429 Delegierten annehmen will.

Der Fahrplan für den Parteitag enthält noch keine Angaben dazu, wer mit Trump als Kandidat für das Amt des Vize-Präsidenten ins Rennen gehen soll. Bislang wurden vor allem drei Namen genannt: die Senatoren J.D. Vance aus Ohio und Marco Rubio aus Florida sowie der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum.

