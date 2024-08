Wahlmanipulation? Überarbeitete Anklage gegen Trump

Kernthese der Anklage bleibt gleich

Bei Amtshandlungen besteht ein Schutz gegen spätere Strafverfolgung

In der US-Dokumentenaffäre des Ex-Präsidenten Trump will der Ermittler Berufung gegen die Einstellung des Verfahrens einlegen. Zuvor hatte die Richterin das Verfahren eingestellt.

Trump soll versucht haben, Wahlsieg Bidens zu kippen

In dem Verfahren geht es um den Vorwurf, Trump habe nach der Präsidentschaftswahl 2020 versucht, den Wahlsieg seines Konkurrenten Joe Biden nachträglich zu kippen. Unter anderem wird ihm der Versuch vorgeworfen, die Zertifizierung der Wahl Joe Bidens durch den US-Kongress am 6. Januar 2021 zu stoppen. An dem Tag stürmten Unterstützer Trumps das US-Kapitol.

Richterin Tanya Chutkan wird nun zu entscheiden haben, welche von Trumps Handlungen rund um die Wahl von 2020 Amtshandlungen waren - und welche nicht. Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass der Prozess in dem Verfahren vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November beginnen wird.

Weitere Verfahren gegen Trump laufen

In einem weiteren Verfahren wurde Trump Ende Mai von einer New Yorker Jury der Fälschung von Geschäftsdokumenten zur Vertuschung einer Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels schuldig gesprochen. Seine Strafe in diesem Fall wurde aber noch nicht verkündet, ein Termin dafür ist für den September angesetzt.