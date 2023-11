Mutßmaliche PKK-Anhänger : Festnahmen nach Anschlag in Ankara

03.10.2023 | 13:21 |

Nach dem Bombenanschlag in Ankara geht die Türkei gegen mutmaßliche Verbindungsleute vor. Laut Innenminister Yerlikaya habe es am Dienstag Razzien in mehreren Provinzen gegeben.