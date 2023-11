Erdogan: Gleiches Vertrauen zu Putins Russland und Westen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach eigenen Angaben kein größeres Vertrauen zum Westen als zu Russland. In einem Interview mit dem US-Sender PBS in New York am Montagabend (Ortszeit) beschrieb der 69-Jährige sein jüngstes Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in der Schwarzmeerstadt Sotschi.