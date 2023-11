Treffen mit Erdogan: Diesen Getreidedeal will Putin

Der russische Präsident hat sich beim Treffen mit dem türkischen Präsident Erdogan gegen die Wiederaufnahme des Getreidedeals mit der Ukraine ausgesprochen. Erdogans Vermittlungsversuch scheiterte. 04.09.2023 | 1:52 min

Weizenexporte auf Rekordniveau

Um die Lage zu verstehen, helfen ein paar Zahlen. Die russischen Weizenexporte sind seit Kriegsbeginn nicht zurückgegangen, im Gegenteil. Nach Schätzungen des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums erreichen sie in der Erntesaison 2022/23 voraussichtlich einen Rekordwert von 45 Millionen Tonnen, 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit exportiert Russland mit Abstand das meiste Getreide weltweit.

Putin hat ein neues Getreideabkommen im Gespräch mit Erdogan abgelehnt. Was das für Erdogan und Putin bedeutet, berichten die ZDF-Korrespondenten Armin Coerper und Jörg Brase. 04.09.2023 | 2:10 min

Probleme beim Export von Düngemitteln

Was Düngemittel angeht, scheint Russland tatsächlich weniger zu exportieren als vor dem Krieg gegen die Ukraine. Laut russischem Zoll wurden 2021 knapp 38 Millionen Tonnen exportiert, 2022 etwa 31 Millionen, und laut Prognosen in 2023 ebenfalls knapp 31 Millionen.

Nichtsdestotrotz sagt Tobias Heidland, Direktor für Internationale Entwicklung am Institut für Weltwirtschaft:

Was will Russland also, um einem neuen Getreideabkommen zuzustimmen?