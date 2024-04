Inflation in der Türkei steigt auf 68,5 Prozent

Im März 2024 zahlt man in der Türkei für Fleisch doppelt so viel wie im im März 2023.

In der Türkei ist die Inflation im März auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Die Verbraucherpreise zogen um durchschnittlich 68,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistikamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Ende 2022.

Inflation für Wahlniederlage von Erdogans AKP mitverantwortlich?

Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten gelten als ein Grund für die Niederlage der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende. In zahlreichen Großstädten - darunter in Istanbul - konnte sich die Opposition durchsetzen.

Präsident Erdogans AKP hat die Kommunalwahlen in der Türkei unerwartet deutlich verloren. Die sozialdemokratische CHP behält zudem die Bürgermeisterposten in Istanbul und Ankara.

Experten rechnen mit sinkender Inflation bis Jahresende

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate bis Jahresende auf knapp 44 Prozent fallen wird. Die türkische Landeswährung Lira hat in den vergangenen Jahren erheblich an Wert verloren.

Inflationsrate in der Eurozone gesunken

Die Inflation in der Eurozone hat sich dagegen im März stärker als erwartet auf 2,4 Prozent abgeschwächt. Der Preisanstieg im Jahresvergleich fiel damit 0,2 Prozentpunkte weniger stark aus als im Februar, wie das EU-Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte.