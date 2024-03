Istanbul: Imamoglu bei Kommunalwahl vor Erdogan-Kandidat

Bei der Kommunalwahl in der Türkei zeichnet sich ein Trend zugunsten der Amtsinhaber in Istanbul und Ankara ab. Nach Auszählung von knapp 40 Prozent der Stimmen kam der amtierende Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, auf etwa 50 Prozent der Stimmen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Ankara: CHP-Kandidat erklärt sich zum Wahlsieger

In der Hauptstadt Ankara lag Bürgermeister Mansur Yavas nach Angaben staatlicher Medien nach Auszählung von 12,4 Prozent der Stimmen bei einem Anteil von 56,3 Prozent. Yavas erklärte sich auf Basis erster Auszählungsergebnisse bereits zum Wahlsieger.

In den letzten 20 Jahren hat Erdogan immer mehr Macht auf sich vereint.

Beide Bürgermeister gehören der oppositionellen Partei CHP an und mussten sich bei der Wahl gegen Herausforderer von Erdogans Regierungspartei AKP durchsetzen.

AKP verliert offenbar landesweit Stimmen

Bei den vorigen Kommunalwahlen 2019 hatte die AKP 44 Prozent der Stimmen erreicht. Inoffizielle Ergebnisse zeigten der staatlichen Agentur zufolge, dass Erdogans AKP in den fünf bevölkerungsreichsten Städten auf eine Niederlage zusteuerte. Mit ersten offiziellen Ergebnissen wurde am späteren Abend gerechnet.

Bis 2019 war Istanbul 25 Jahre lang in der Hand der AKP

Vor Imamoglus überraschendem Wahlsieg 2019 war Istanbul 25 Jahre lang in der Hand der AKP und deren Vorgängerparteien gewesen. Erdogan selbst hatte in der Metropole am Bosporus 1994 seine politische Karriere gestartet, als er dort zum Bürgermeister gewählt wurde.