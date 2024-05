Türkei: Inflation und Simit-Preise aktuell auf Rekordwert

Die roten Wägelchen sieht man überall in Istanbul: Simits werden hier verkauft - Sesamkringel. Es ist so etwas wie ein türkischer Bagel. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause, greifen die Türken zum Simit. Wegen der hohen Inflation ist der Preis jetzt staatlich festgelegt, liegt umgerechnet bei 30 Cent. Mustafa Cetinkay verkauft Simits an einer Straßenbahnhaltestelle. Viele Kunden laufen achtlos an ihm vorbei, obwohl er lauthals Werbung macht. Nach seinem Geschäft gefragt, antwortet er: