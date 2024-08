Inflation in der Türkei: Wirtschaftskrise betrifft Tourismus

Eine Rekordinflation bedroht die türkische Tourismusindustrie. Steigende Preise und ausbleibende Besucher sind vor allem in den sonst so lebendigen Küstenorten zu spüren.

Wenn Kenan Toprak über das Kochen spricht, beginnen seine Augen zu leuchten. Seine Geldsorgen rücken für einen Moment in den Hintergrund, wenn er sein Lieblingsgericht aus Lammfleisch und Spinat beschreibt. Doch sie kehren mit Wucht zurück, wenn er an die Preise für die Zutaten denkt. Die Inflation hat die Türkei im Griff - und trifft auch die Tourismusbranche sowie diejenigen, die darin arbeiten.

45 Jahre lang hat er als Koch in verschiedenen Hotels und Restaurants gearbeitet. Jetzt hat er das Rentenalter erreicht, hangelt sich weiter von Job zu Job - und kann trotzdem kaum die Miete für die Wohnung zahlen, die er sich mit Mutter und Cousin teilt. Letzterer ist ebenfalls Koch und wirft ein: "Früher hatte das Geld, das wir verdienten, ob viel oder wenig, einen Wert. Aber jetzt steckst du dir 1.000 Lira (Anm. d. Red.: umgerechnet etwa 28 Euro) in die Tasche, gehst raus, und alles ist sofort weg."

Inflation in der Türkei: Höher als angegeben?

Offiziell beträgt die Inflation in der Türkei 72 Prozent. Doch die Mehrheit der Türken traut den Zahlen der Statistikbehörde nicht. Ihre Erfahrungen, wenn sie einkaufen gehen, sprechen für eine sehr viel höhere Teuerungsrate. Unabhängige Wirtschaftsinstitute gehen von bis zu 122 Prozent aus. Vor allem Lebensmittel und auch Mieten werden immer teurer. Da Mindestlohn und Pensionen jedoch aufgrund der offiziellen Daten des Statistikamtes bemessen werden, steigen diese Zahlungen nicht annähernd so schnell wie die Preise für Waren des täglichen Lebens.

Kosten für Hotels in der Türkei deutlich gestiegen

Dincer Sarikaya ist Hotelmanager und Vorsitzender eines Hotelverbandes in Antalya. Er kennt die Sorgen der Angestellten. Er habe die Löhne erhöht, sagt er. Und zählt weitere Bereiche auf, in denen die Hotels in diesem Jahr gestiegene Ausgaben hätten: Strom, Einkauf von Lebensmitteln, und so weiter.