Tunesien Innenminister gibt Migranten-Pushbacks in Wüste zu

Dutzende Migranten an der tunesisch-libyschen Grenze (Archivbild)

Der tunesische Innenminister Kamel Fekih hat gewaltsame Rückführung von Migranten in Wüstengebiete an der Grenze zu Tunesien eingeräumt.

UN fordern Ende von Abschiebungen

Fekih widersprach jedoch den Äußerungen des stellvertretenden Sprechers des UN-Generalsekretärs, Farhan Haq, der am Dienstag ein sofortiges Ende der Abschiebung von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern aus Tunesien an die Grenzen zu Libyen und auch Algerien forderte.

Es seien drei Leichen von Migranten in der Wüste an der Grenze zwischen Libyen und Algerien im Norden gefunden worden, aber sie seien außerhalb des tunesischen Staatsgebiets entdeckt worden.

Ostküste Tunesiens bedeutender Transitpunkt für Flüchtende

Die Ostküste Tunesiens, insbesondere die Hafenstadt Sfax, ist zu einem der wichtigsten Transitpunkte für Migranten geworden, die in kleinen Booten nach Europa gelangen wollen.

Innenminister Fekih erklärte, aktuell hielten sich rund 80.000 Migranten ohne Papiere in seinem Land auf, vor allem an der Küste, allein in Sfax seien es 17.000.