Aus den Reihen der Grünen war vergangene Woche Kritik an der geplanten Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems gekommen. Ein Argument, das dabei mehrfach fiel: Tunesien dürfe nicht als sogenannter sicherer Drittstaat angesehen werden, also ein Staat, in dem die Rechte von Flüchtlingen gewahrt sind. Hintergrund des Besuchs von Faeser ist ein sprunghafter Anstieg der Zahl der Migranten in der ersten Jahreshälfte, die in selbstgebauten Booten von Tunesien nach Europa aufbrechen.