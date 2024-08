Ukraine: Unabhängigkeitstag unter Raketendrohung

In diesen Tagen allerdings bahnt sich in der Oblast Donezk eine weitere Tragödie an: Russische Truppen sind bis auf wenige Kilometer an die Bergbaustadt Pokrowsk vorgestoßen , versuchen, die Stadt südlich zu umgehen, könnten den Verteidigern in den Rücken fallen. 62.000 Menschen lebten hier in Friedenszeiten, aktuell haben sich viele Bewohner aus dem Umland hierhin gerettet, hoffen auf einen Platz im täglichen Zug in den ruhigeren Westen des Landes. Die Ukrainische Eisenbahn hat neun Waggons mehr angehängt als üblich, kann so knapp 400 Flüchtende und deren Habseligkeiten aus der Gefahrenzone transportieren.