Indiens Premier Modi besucht die Ukraine

Der indische Premierminister Narendra Modi ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Das berichteten indische wie ukrainische Medien. Er will dort unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen, wie der Abgeordnete Olkexij Gontscharenko auf Telegram mitteilte.

Erster Besuch Modis in der unabhängigen Ukraine

Wie alle ausländischen Gäste während des russischen Angriffskrieges kam er laut Medienberichten mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Es ist der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in der unabhängigen Ukraine.