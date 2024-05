Wahlen in Indien: Premierminister Narendra Modi als Favorit

Wenn man verstehen möchte, wie sich Indien in den nächsten Jahrzehnten entwickeln könnte, muss man in die westliche Provinz Gujarat am Arabischen Meer fahren. Gujarat ist die Heimatprovinz des amtierenden Indischen Premierministers Narendra Modi. Und kaum jemand zweifelt daran, dass er zum dritten Mal als Premierminister in den gerade laufenden Wahlen bestätigt wird.

Gujarat - die Heimat von Narendra Modi

Als Herr Modi Ministerpräsident wurde, hatte er Träume gesät. Heute ist er Premierminister des ganzen Landes, aber alle Ideen, Investitionen, die er in seiner Zeit ausgesät hat, tragen jetzt Früchte über alle Industrien in Gujarat hinweg.

Narendra Modi: Mit Investition Zuspruch holen

So wie Patel schwärmen viele Menschen in der Provinz von Narendra Modi, seinen Visionen und wie er sie umsetzt. Dazu gehören auch Megaprojekte wie die Diamantenbörse von Surat, die Indiens Anspruch, eine führende Wirtschaftsmacht zu werden, untermauern sollen.

Das Gebäude wurde gerade eröffnet und umfasst 660.000 m²: Mit der "Statue of Unity", an einem Stausee mitten in der Provinz, wurde unter Modis Führung die größte Statue der Welt errichtet.

Indien: Gewalt gegen Muslime im Land

Indien will zu einer wirtschaftlichen und politischen Großmacht werden. Diesen Eindruck bekommt man in Gujarat. Doch auf dem Weg dorthin, fühlen sich viele an den Rand gedrängt, ganz besonders die religiösen Minderheiten. Bei schweren Unruhen im Jahr 2002 hat ein aufgebrachter Hindu-Mob tausende Muslime in der Provinz oft auf bestialische Weise umgebracht. Ministerpräsident in Gujarat war damals Narendra Modi.