Putin ernennt neuen Gouverneur für umkämpfte Region Kursk

Die Region brauche einen "Krisenmanager", begründete Putin den Schritt nach der Ernennung von Chinstein am Donnerstagabend. Am wichtigsten sei es, "die Arbeit zur Unterstützung der Menschen zu organisieren", sagte Putin bei einem Treffen mit Chinstein.

Chinstein seit 2003 im russischen Parlament

Chinstein arbeitete in den 1990er Jahren als Journalist, sitzt seit 2003 aber für die Kremlpartei Geeintes Russland im Parlament, der Staatsduma. Dort fiel er unter anderem durch die Denunziation von Homosexuellen und politisch Andersdenkenden auf. Mehrfach leiteten russische Behörden auf seine Anzeigen hin Verfahren ein. Er gilt als gut vernetzt in den Sicherheitsorganen. Bei seiner Ernennung verwies Putin darauf, dass der 50-Jährige zwei Jahre lang Berater des Chefs der Nationalgarde gewesen sei.

Vorgänger nach Kreml-Angaben freiwillig zurückgetreten

Die ukrainische Armee hatte Mitte August eine Überraschungsoffensive in Kursk gestartet. Nach eigenen Angaben kontrolliert sie immer noch große Gebiete in der russischen Grenzregion.

Kursk-Einwohner äußern öffentlich Kritik

Seit August machen die Einwohner von Kursk ihrem Ärger über fehlende Warnungen vor dem Einmarsch sowie über den Umgang mit der Krise in den Online-Netzwerken Luft. Einige von ihnen haben Videobotschaften an Putin verfasst, in denen sie um Hilfe bitten. In Staatsmedien kommt die Unzufriedenheit in Onlinenetzwerken nur selten zur Sprache.