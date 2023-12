Kenias UN-Botschafter: "System hat Verfallsdatum erreicht"

Martin Kimani erklärt im Interview, warum das internationale System keine Zukunft hat, warum es die Krisen in Gaza und der Ukraine nicht lösen kann und nennt Fehler des Westens. 03.12.2023 | 10:09 min

Lesen Sie hier das gekürzte Interview und sehen Sie es in voller Länge oben im Video.

Botschafter Kimani, Sie hatten zusammen mit ihrem kanadischen Kollegen in der UN-Generalversammlung einen Zusatzartikel zu einer Gaza-Resolution eingebracht. Mit diesem Artikel wollten Sie auch den brutalen Terrorangriff der Hamas verurteilen. Doch die Verurteilung der Hamas fand in der Weltgemeinschaft keine Mehrheit.

Das hat mich nicht überrascht, aber ich war enttäuscht. Ich glaube aber, dass die, die dagegen gestimmt oder sich enthalten haben , nicht pro Hamas sind, sondern der Meinung waren, dass das Leid der Palästinenser so groß ist, dass es alleine im Fokus stehen sollte.

ZDFheute: Was passiert da gerade, was ist die Dynamik dahinter?

Ich habe das vor einiger Zeit im Sicherheitsrat in einer Rede zur russischen Invasion der Ukraine gesagt: Der Multilateralismus liegt im Sterbebett . Und was bei der Abstimmung jetzt passiert ist, ist ein weiterer Sargnagel.

Und sie waren nicht nur still, sondern blockierten buchstäblich Versuche, Resolutionen im Sicherheitsrat zu verabschieden. Es herrschte also das Gefühl, dass wir an eine Mauer der Doppelmoral gestoßen waren - ein Gefühl, dass es darauf ankam, auf welcher Seite man stand.