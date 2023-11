UN-Bericht zu Klimazielen: "Ungenügend"

Vom 30. November bis zum 12. Dezember treffen sich die Verhandlerinnen und Verhandler in diesem Jahr in Dubai , um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Jedes Jahr findet die Klimakonferenz auf einem anderen Kontinent statt. In diesem Jahr einigten sich die Länder Asiens auf den Standort Dubai.