Richter kippt Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Georgia

Demonstranten für Abtreibungsrechte versammeln sich in der Nähe des Georgia State Capitol in Atlanta.

Das 2019 von den konservativen Republikanern in Georgias Parlament verabschiedete Gesetz schließt eine Abtreibung aus, sobald der erste Herzschlag beim Fötus festgestellt werden kann. Dies ist etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall, wenn die meisten Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind.

Die USA sind so polarisiert wie selten zuvor. Entzweit in politische Lager. Im Jahr der Präsidentschaftswahl sind zwei große Themen: Waffen und Abtreibung.

Richter begründet Urteil mit "Freiheit"

Nach der Entscheidung von Richter McBurney sind Abtreibungen in Georgia nun vorerst wieder erlaubt, bis der Fötus eigenständig lebensfähig ist, was etwa ab der 22. Schwangerschaftswoche der Fall ist. Die "Freiheit in Georgia" schließe das Recht einer Frau ein, "über ihren eigenen Körper zu bestimmen, zu entscheiden, was mit ihm und in ihm geschieht, und staatliche Eingriffe in Entscheidungen über ihre Gesundheitsversorgung abzulehnen", erklärte der Richter.