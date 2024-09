Harris greift Trump wegen strenger US-Abtreibungsgesetze an

Der erste öffentlich gewordene Fall ist der von Amber Nicole Thurman . Bei der 28-jährigen Mutter kam es demnach nach der Einnahme von Abtreibungspillen zu seltenen Komplikationen, da sich nicht das gesamte Gewebe aus dem Uterus gelöst hatte. Die Medikamente hatte sie in einem Nachbarstaat bekommen, zurück in Georgia kam es zu den Komplikationen.Thurman sei mit einer Sepsis ins Krankenhaus gegangen, die notwendige Behandlung (Abschabung) wurde erst 20 Stunden später durchgeführt. Sie starb bei der Not-OP. Nach den Recherchen von "ProPublica" kam das staatliche Gremium für Müttergesundheit zu dem Ergebnis, dass ihr Tod "vermeidbar" gewesen sei. Das Krankenhaus äußert sich nicht öffentlich.Im zweiten Fall starb demnach die 41-jährige Mutter Candi Miller , weil sie aus Sorge vor dem Abtreibungsverbot keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen habe. Die Mutter von drei Kindern hatte Lupus, Diabetes und Bluthochdruck und wusste, dass eine Schwangerschaft für sie tödlich enden könnte.Auch bei ihr kam es nach der Einnahme von Abtreibungspillen zu Komplikationen. Miller sei nicht in die Klinik gegangen und habe zu Hause eine tödliche Kombination von Schmerzmitteln eingenommen. Die genaue Todesursache ist unklar, doch auch ihren Tod halten Fachleute im staatlichen Gremium laut "ProPublica" für "vermeidbar" und gaben dem Abtreibungsverbot des Staates die Schuld.Quelle: ProPublica