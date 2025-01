Sperre bei Facebook: Meta zahlt Trump 25 Millionen Dollar

Facebook-Mutter Meta hat einer Zahlung von 25 Millionen Dollar an US-Präsident Donald Trump zugestimmt, um einen Rechtsstreit aus dem Jahr 2021 über die Sperrung von Trumps Konten in den Onlinediensten Facebook und Instagram beizulegen.

Sperre nach Sturm aufs Kapitol

Meta mit steigenden Gewinnen und Umsätzen

Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, kündigte an, Faktenchecks bei Instagram und Facebook in den USA wieder abzuschaffen. In Zukunft sollen die User selbst herausfinden, was wahr und was falsch ist.

08.01.2025 | 2:27 min