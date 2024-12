Mehr als 6.000 Soldaten sind weiterhin im Einsatz. Das von der Flut betroffene Gebiet ist riesig, die Aufgabe ist immens. Südwestlich von Valencia suchen Militärs immer noch nach Vermissten, pumpen Tiefgaragen aus, leeren den Schlamm mit kleinen Schaufelbaggern in Container. Verstopfte Kanalisationen werden fit gemacht, Wände neu gemauert, Anwohner wischen den Putz sauber. Der Schlamm beißt in den Augen, Feuchtigkeit zieht die Knochen und die Mauern hoch. "Wir hoffen, dass wir in einigen Wochen die uns zugeteilten Garagen leer haben", sagt Hauptmann Tomás Romero vom 2. Bataillon der Militärischen Notfall Einheit (UME).

Viele Infrastrukturen in Valencia noch Provisorien

Die Hilfsbereitschaftt der vielen Freiwilligen in den betroffenen Gebieten bleiben hoch. Auch in Catarroja ist die Zerstörung groß, versuchen Helfer und Einwohner aufzuräumen.

Weiterhin Lebensmittelausgaben für Betroffene

Auch in Paiporta ist noch viel zu tun, auf Plätzen und in Gemeinden werden Lebensmittel, warme Mahlzeiten, Haushaltsutensilien verteilt. Mónica Gonsalves steht am Gemüsestand einer NGO an: "Für jede zehn Euro, die ich sparen kann, bin ich dankbar", kommentiert sie das kostenlose Angebot.