Großbritannien: Haftstrafen für Aktivisten nach Suppenattacke

Nachdem zwei Aktivistinnen der Umweltgruppe "Just Stop Oil" zu einer Haftstrafe verurteilt worden waren, protestierten Mitglieder der Gruppe erneut.

Wieder Suppe, wieder van Gogh - und wieder die National Gallery in London. Doch diesmal sind es gleich zwei "Sonnenblumen"-Gemälde des niederländischen Malers, die Ziel eines Protests der Gruppe "Just Stop Oil" werden.

Damit demonstrierten die Aktivisten nicht nur für mehr Klimaschutz. Es sei "ein Zeichen des Trotzes": Nur Stunden zuvor sind zwei Mitglieder von "Just Stop Oil" wegen eines Suppenangriffs auf dasselbe Van-Gogh-Gemälde vor zwei Jahren zu Haft verurteilt worden.

Wie weit darf Klimaprotest gehen? Nach der Blockade einer Londoner Autobahnbrücke wurden fünf Klimaaktivisten in Großbritannien kürzlich zu bis zu 5 Jahren Haft verurteilt.

Die Umweltschützer sind wegen des harten Durchgreifens der britischen Justiz empört. 25 ihrer Mitglieder seien derzeit hinter Gittern, betonte "Just Stop Oil". Eine der Aktivistinnen, die heute in der National Gallery zuschlugen, sagte:

Aktivistin von "Just Stop Oil"

Tomatensuppe auf Van Gogh: Aktivistinnen zu Haftstrafen verurteilt

Kurz zuvor waren zwei Aktivistinnen der Umweltgruppe zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die beiden jungen Frauen hatten am 14. Oktober 2022 in der National Gallery Van Goghs durch eine Glasscheibe geschütztes Meisterwerk "Sonnenblumen" mit Tomatensuppe überschüttet. Das Gemälde blieb unversehrt.

Klimaaktivisten der Letzten Generation protestierten im August an mehreren deutschen Flughäfen und störten damit zeitweise den Flugbetrieb. Die Polizei nahm zwei Aktivistinnen in Stuttgart in Gewahrsam.

15.08.2024 | 1:27 min