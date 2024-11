Russland rückt in der Ukraine weiter vor: Was das bedeutet

Der Winter ist da und wieder greift Russland die ukrainische Energieversorgung aus der Luft an. Am Donnerstag mit Drohnen und Raketen und auch an diesem Freitag feuerte Putins Armee mehr als 130 Kampfdrohnen auf das Nachbarland ab.

Wieder gab es Tote und Verletzte und wieder fiel in weiten Teilen des Landes der Strom aus. Bei ZDFheute live erklärt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, worauf die Luftangriffe und die Vorstöße an der Front zielen.

... zu den Angriffen auf die Energieinfrastruktur

... zu Putins Drohung, die Rakete "Oreschnik" auch gegen Kiew einzusetzen

Putin sehe, "dass er in der Ukraine nicht wirklich vorankommt" und sogar auf "nordkoreanische Truppen angewiesen ist", so Marcus Faber (FDP), Vorsitzender im Verteidigungsausschuss.

... zur Lage an der Front

In den vergangenen Tagen seien die russischen Truppen in der Oblast Donezk immer weiter vorgestoßen, so Oberst Reisner. Um Kurachowe bilde sich ein Kessel. Man müsse damit rechnen, dass die Stadt in den kommenden Tagen, Wochen oder in einem Monat fallen werde.