Einfluss im Weltraum: Europa muss das All neu denken

Gleich am Eingang des Kongresszentrums in Brüssel stehen zwei Raketen-Modelle: Ariane 6 und VegaC. Auf beide verweisen die europäischen Raumfahrtinstitutionen gerne, wenn es darum geht, Erfolge zu feiern. Die Trägerrakete ist im letzten Jahr endlich gestartet. Mit mehrjähriger Verspätung.

Die Fragen der mehr als 100 Journalisten aber kreisen um ein Thema: Wie umgehen mit Elon Musk , an dem im All niemand mehr vorbei kommt und der durch provokante Gesten und die Unterstützung rechtsnationaler Parteien in Europa auffällt?

EU-Kommissar: "Wer den Weltraum kontrolliert, kontrolliert die Zukunft"

Andrius Kubilius ist EU-Kommissar für Weltraum und Verteidigung. Und natürlich probembewusst: "Wir sind führend im Bereich Navigation, Erdbeobachtung und Exploration, aber in anderen Bereichen verlieren wir an Boden."

"Die Zukunft gehört dem Weltraum. Wer den Weltraum kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Europa muss im All eine Führungsrolle behalten", so Kubilius.

Raumfahrtagentur Esa: "Europa muss schneller werden"

Die hat der Kontinent in vielen Bereichen. Galileo, das satellitengesteuerte Navigationssystem, Copernicus zur Erdbeobachtung. Darauf verweist der Generalsekretär der europäischen Raumfahrtagentur Esa immer wieder gerne, auch heute: "Funktionierende Geldautomaten, Wettervorhersage, Landwirtschaft, Katastrophenschutz: Unser tägliches Leben wird durch das All bestimmt", sagt Josef Aschbacher.

Dass Elon Musk Europa das Wasser abgräbt, weist er von sich, doch auch er mahnt: "Europa muss schneller werden, agiler und auch mehr investieren bei Weltraumaktivitäten." Ein Wink an die Regierungen der 22 Mitgliedsstaaten, mehr Geld ins All zu investieren - im November wird das neue Budget festgelegt.

Selbst die Verkehrsschilder in Brownsville sind in den Lieblingsfarben von Elon Musk. Seit Musk dort einen Weltraumbahnhof baute, hat sich viel verändert. Christian Sievers war da.

Viele Verträge mit SpaceX

Doch jetzt mischt sich Musk in Deutschland in den AfD-Wahlkampf ein . Zusammenarbeit gefährdet? Daniel Neuenschwander, zuständig für die bemannte Raumfahrt bei der Esa, sagt:

"Natürlich müssen wir uns in Zukunft überlegen, wie wir uns positionieren, das ist eine Tatsache, aber das Tagesgeschäft läuft erstmal normal weiter", so Neuenschwander.

Weltall auch von sicherheitspolitischer Relevanz

"Von den knapp 11.000 aktiven Satelliten gehören fast 7.000 zur Starlink-Flotte von Elon Musk", rechnet Antje Nötzold vor. Sie forscht an der Uni Chemnitz, Schwerpunkt: Strategischer Wettbewerb. Musk beherrsche bereits ganze Orbits und bestimme die Regeln, warnt sie: "Welche Regionen werden freigeschaltet? Welche nicht? Wer trägt die Kosten? All das hat eine sicherheitspolitische und eine strategische Relevanz."

"Wir sind alle angetrieben von demselben Wunsch, das Leben der Menschen besser zu machen, ob in den USA oder Europa, wir gehen in die gleiche Richtung", so Parmitano weiter. Das möchten ihm am diesen Tag alle zu gerne glauben.