Wohnungsnot in den Niederlanden: Untermiete immer beliebter

947 Euro kostete ein WG-Zimmer in Amsterdam 2023 durchschnittlich. Das ergab eine Studie der Plattform Kamernet.nl vom Januar. Innerhalb von zwei Jahren stieg demnach der Preis für ein WG-Zimmer um fast 40 Prozent. Auch in anderen niederländischen Universitätsstädten steigen die Mieten: Im vergangenen Jahr kostete ein Zimmer in Utrecht im Durchschnitt 704 Euro pro Monat, in Rotterdam 671 Euro und in Nimwegen 517 Euro.



Quelle: Kamernet.nl