Nach der jüngsten Gewalteskalation in Nahost will sich US-Außenminister Antony Blinken bei seinem bevorstehenden Besuch in der Region um eine Deeskalation bemühen. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow rief Israelis und Palästinenser am Sonntag auf, ein "Höchstmaß an Verantwortung" zu zeigen und eine erneute Verschlechterung der Situation zu verhindern.