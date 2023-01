Der Bundestag hat die Gräueltaten der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) an den Jesiden im Nordirak und in Syrien als Völkermord anerkannt. Das Parlament beschloss dazu am Donnerstag in Berlin fraktionsübergreifend und einstimmig einen Antrag der Fraktionen von SPD, Union, Grünen und FDP.