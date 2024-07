Huawei-Technik aus 5G-Netz werfen - wie effektiv ist das?

Sicherheitsrisiko 5G-Netz? So abhängig ist unser Mobilfunk von China - Sehen Sie die Doku dazu am 31. Juli 2024 ab 22:45 im ZDF

"Sehr klare Zugeständnisse des Innenministeriums"

"Es ist sehr klar, dass das ein Kompromiss ist, der im Prinzip darauf gegründet ist, dass kein neues Gesetz verabschiedet werden sollte", bewertet Antonia Hmaidi, Senior Analystin am Mercator Institute for China Studies, den Deal. Damit die Netzbetreiber dem Vertrag mit dem Bundesinnenministerium zustimmen, habe es "sehr klare Zugeständnisse des Innenministeriums" gebraucht, so Hmaidi. "Die Abwägung dieses Mal wurde ganz klar für weniger Kosten und weniger Belastung der Unternehmen getroffen."

Antonia Hmaidi, Senior Analystin am Mercator Institute for China Studies

5G-Netz - Was ein Deal bedeuten würde

In der Umsetzung sei der Deal ein Kompromiss auf vielen Ebenen, so Dabrowski. Durch den habe man zwar einfache Zugriffsmöglichkeiten auf das 5G-Netz entfernt. Aber "solange ich irgendein Netzwerkelement habe - auch wenn es nicht kritisch ist -, eröffnet es immer noch die Möglichkeit eines Hintereinganges in dieses Netzwerk, um dann andere Komponenten anzugreifen, die vielleicht von einem anderen Hersteller sind", so Dabrowski.