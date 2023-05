In Bayern kommt das seltener vor als auf internationaler Bühne: Aktuelle Umfragen sehen die CSU bei 41 Prozent. Dass "eine Vier davor steht", haben führende CSU-Politiker in den vergangenen Monaten schon mal als Voraussetzung genannt. Schließlich steht am heutigen Samstag eine Art Krönung auf dem Programm. Söder soll zum CSU-Spitzenkandidaten gekürt werden. Per Handzeichen. Schwer vorstellbar, dass ihm eine nennenswerte Zahl an Händen versagt bleiben wird.