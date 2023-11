Cybermobbing-Studie: Fast jeder fünfte Jugendliche betroffen

Gemobbt wird über Smartphones, E-Mails, Webseiten, Foren oder Chats, aber auch in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram sowie auf Videoplattformen wie Youtube. Das Mobbing kann verschiedene Formen annehmen. Es können diffamierende Fotos oder Filme verbreitet werden - oder es wird in sozialen Netzwerken über eine bestimmte Person gelästert.



Hassgruppen werden manchmal eigens dafür gegründet, um gemeinsam jemandem zu schaden. Ein Täter kann sich zudem unter der Identität des Opfers bei einem der Internetkommunikationsdienste anmelden und in dessen Namen Unwahrheiten und Gerüchte verbreiten.