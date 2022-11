Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Kritik der Union am geplanten Bürgergeld abermals zurückgewiesen. Er sagte der "Welt am Sonntag": "Vor allem beim Schonvermögen rate ich ab, in einen Schäbigkeitswettbewerb einzutreten." Wenn Menschen wegen eines Schicksalsschlags in den Bezug rutschen, sollten sie nach Lindners Worten nicht das verzehren müssen, was sie sich vielleicht über Jahrzehnte aufgebaut hätten. Der FDP-Politiker sagte: