Die Linken-Politikerin Akbulut war am 3. August in der Türkei kurzzeitig festgenommen und nach mehreren Stunden wieder freigelassen worden. Ein von den türkischen Behörden wieder gelöschter Haftbefehl sei wegen "angeblicher Terrorpropaganda" in Social-Media-Beiträgen ausgestellt worden, sagte Akbulut dem "Mannheimer Morgen". Auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, erklärte sie, erst in der Türkei am Flughafen habe sie erfahren, dass ein Haftbefehl gegen sie vorliege.