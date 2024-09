AfD-Politikerin verschenkt Kubotans im Brandenburg-Wahlkampf

Im AfD-Wahlkampf in Brandenburg werden ungewöhnliche Geschenke verteilt (Symbolbild)

Die Brandenburger AfD-Abgeordnete Lena Kotré ist im derzeitigen Wahlkampf bereits mit radikalen Äußerungen aufgefallen. Am Dienstag forderte sie die Privatisierung von Abschiebungen und den Aufbau einer "Remigrationsindustrie" mit "spezialisierten Teams, die sich auf die Organisation und Durchführung von Abschiebungen konzentrieren".

Jetzt verteilt die 38-Jährige nach eigenen Angaben auf ihrem Facebook-Account sogenannte Kubotans an ihrem Wahlkampfstand. Dabei handelt es sich um circa 13 Zentimeter lange massive Metallstäbe, die ähnlich aussehen wie Kugelschreiber. Für eine bessere Griffigkeit haben sie Rillen, an ihrem Ende befindet sich eine abgerundete Spitze. Sie können als Schlagwaffe oder auch als Druckpunktverstärker eingesetzt werden, um Druck- und Nervenpunkte oder Gelenke am Körper zu treffen.