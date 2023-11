Fall Halemba: U-Haft nicht vom Tisch - Staatsanwalt prüft

Ermittlungen wegen Volksverhetzung und verfassungsfeindlicher Zeichen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Halemba wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Der Student, der zuletzt in Würzburg wohnte, weist die Vorwürfe zurück. Er war am Montag im Raum Stuttgart nach tagelanger Suche per Haftbefehl festgenommen worden. Allerdings kam er nicht in Untersuchungshaft.