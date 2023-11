Gesuchter Politiker: AfD-Politiker Halemba verhaftet

Dem neu gewählten Abgeordneten des bayerischen Landtags werden Volksverhetzung und das Verwenden von Nazi-Symbolen vorgeworfen. Er wurde seit Donnerstag mit Haftbefehl gesucht. 30.10.2023 | 1:41 min

Der per Haftbefehl gesuchte Politiker der AfD , Daniel Halemba, ist verhaftet worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag gegenüber ZDFheute. Der 22-Jährige sei im Raum Stuttgart gegen 8 Uhr gefasst worden. Gegen Halemba werde wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt.

Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Halemba soll noch am Montag, spätestens am Dienstag einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könne.

Der AfD-Politiker Daniel Halemba muss nicht in Untersuchungshaft. Am Abend wurde der Haftbefehl unter Auflagen aufgehoben. Gegen Halemba wird wegen Volksverhetzung ermittelt. 31.10.2023 | 0:21 min

AfD-Mitglied Halemba nach Erlass des Haftbefehls nicht erreichbar

Halemba war bei der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober neu in den Landtag gewählt worden. Am Freitag hatte die AfD-Fraktion selbst mitgeteilt, dass gegen einen ihrer Abgeordneten ein Haftbefehl vorliege. Dass es sich um Halemba handelt, bestätigte dann die Staatsanwaltschaft. Am Wochenende konnte Halemba, der in Würzburg wohnt, nicht angetroffen werden.