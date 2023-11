Brandmauer zur AfD: Günther schießt gegen Merz

Steht die Brandmauer der CDU zur AfD? Daniel Günther (CDU) kritisiert die eigene Partei und deren Chef Friedrich Merz. 15.09.2023 | 3:10 min

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die thüringische CDU scharf kritisiert. Zu der Tatsache, dass die CDU dort am Donnerstag mit den Stimmen der AfD eine Steuersenkung beschlossen hat, sagt Günther ZDFheute:

Für ihn persönlich gelte ebenso wie für die gesamte schleswig-holsteinische CDU, dass es jegliche Form des Zusammenwirkens mit der AfD nicht geben dürfe . Gerade in Thüringen sei die AfD eine rechtsextreme Partei

Es müsse vollkommen klar sein, dass die CDU in keinem Parlament in Deutschland eine Mehrheit abbilden dürfe, wenn diese sich auf die Stimmen der AfD stütze. Das sei immer Grundkonsens in der CDU gewesen und er werbe sehr dafür, "dass das immer Grundkonsens bei uns bleibt".