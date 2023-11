Brandmauer zur AfD: Alle Augen richten sich auf Merz

Die CDU in Thüringen hat einen Antrag unter anderem mit Stimmen der AfD beschlossen. Viele fragen nun, was von dem Versprechen bleibt, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. 15.09.2023 | 1:41 min

Es ist gerade einmal drei Monate her, da wird Friedrich Merz geradezu pathetisch. Als er im ZDF nach dem Verhältnis der CDU zur AfD gefragt wird, sagt Merz: "So lange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben."

Kühnert greift Merz an

Aber was war dann das in Thüringen? Etwa keine Zusammenarbeit unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch? Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD hat der thüringische Landtag am Donnerstag eine Steuersenkung beschlossen . Es geht um die Grunderwerbssteuer, die Eigentümer zahlen müssen, wenn sie eine Immobilie kaufen.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nennt den Vorgang eine "Einzigartigkeit in der Parlamentsgeschichte" in Deutschland. "So viel Macht hatte die AfD noch nie, wie ihr die CDU in Thüringen gestern zugestanden hat", sagt Kühnert ZDFheute. Er kritisiert eine unklare Haltung von Friedrich Merz im Umgang mit der Partei: