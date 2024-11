Ampel ringt weiter um ihre Zukunft

Kanzleramt in Berlin Quelle: dpa

Seit Tagen lädt Scholz zu Treffen in kleinen Runden, in denen es um die Zukunft der Koalition geht. Am Mittwochabend kommt der Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammen. Diesem gehören auch die Partei- und Fraktionsvorsitzenden an.

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Kurs trifft sich die Ampel erneut zu Krisengesprächen. Die Koalition zu brechen scheint – zumindest laut Habeck – keine Option. 04.11.2024 | 2:30 min

Die Koalition streitet grundlegend über die Wirtschaftspolitik. Unabgestimmte Gipfeltreffen und unterschiedliche Papiere hatten den Konflikt zuletzt befeuert. Konkret müssen vor der entscheidenden Sitzung des Haushaltsausschusses zum Etat 2025 am 14. November auch noch Lücken geschlossen werden.

Habeck fordert Initiative von SPD und FDP

Habeck sieht in der Krise nun SPD und FDP am Zug, um ein vorzeitiges Aus des Bündnisses abzuwenden. Habeck hatte sich am Montag bereit erklärt, frei werdende Fördermilliarden zum Stopfen von Haushaltslöchern zu verwenden. In den ARD-"Tagesthemen" sagt er:

Nun erwarte ich allerdings auch, dass die anderen auch im eigenen Bereich mal Vorschläge machen und nicht immer nur - und das ist ja das schlechteste Spiel - immer den anderen sagen, was sie von ihnen erwarten. „ Robert Habeck (Grüne), Wirtschaftsminister

"Ich bin mir nicht sicher, dass diese Regierung jetzt sofort zerplatzt", sagt ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese zum Streit der Ampelregierung um das Lindner-Papier. 04.11.2024 | 1:30 min

Grünen-Fraktionschefin: Mehr miteinander reden

Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sieht nach dem Zugeständnis des Wirtschaftsministers nun den FDP-Chef am Zug. Im gemeinsamen "Morgenmagazin" von ARD und ZDF sagt sie:

Das hätte ich eigentlich von einem seriösen Finanzminister erwartet. „ Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin

In der Koalition solle mehr miteinander geredet werden, statt sich "in öffentlichen Showmaßnahmen gegenseitig immer wieder überbieten", mahnte die Grünen-Politikerin. Wenn der Bundeshaushalt so knapp sei, müsse sich jeder bewegen. "Wenn die anderen beiden Koalitionspartner das auch machen, werden wir morgen Abend auch zu einer Lösung kommen."

Dröge wirft Lindner provokatives Verhalten vor

Dröge warf vor allem FDP-Chef Lindner vor, er wolle mehr provozieren als eine Lösung zu finden.

Christian Lindner hat sich massiv verschätzt bei den Steuereinnahmen und deswegen gibt es jetzt eine Milliarden-Lücke, die wir schließen müssen. „ Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin

Er habe aber mit seinem Papier statt möglicher Lösungen nur "eine gezielte Provokation" vorgelegt.

FDP-Chef Christian Lindner hat die Klärung des jüngsten Ampel-Streits um die Wirtschaftspolitik angekündigt. Seine Vorschläge lägen auf dem Tisch, jetzt seien die anderen dran. 03.11.2024 | 8:48 min