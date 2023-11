Angela Merkel im ZDF-Interview: "Deutschland umfasst alle"

Eine ihrer letzten Reden als Bundeskanzlerin hielt Angela Merkel am 3. Oktober 2021 in Halle zum Tag der Deutschen Einheit. Ihr erstes TV-Interview nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt hat die Ex-Bundeskanzlerin nun für die ZDF-Dokumentation " Am Puls mit Mitri Sirin " gegeben, die der Frage nachgeht, warum für viele Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte der Einheitstag kein wirklicher Feiertag ist. "Das Thema als solches interessiert mich", betont Angela Merkel im Gespräch mit dem ZDF-Moderator.