Holger Münch: Tat und Hintergründe schnellstmöglich aufklären

Am Morgen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit fünf Toten und 200 Schwerverletzten haben die Zuständigen der Länder über die Sicherheitskonzepte für Weihnachtsmärkte beraten. Beteiligt war auch das Bundeskriminalamt. Der Präsident des BKA, Holger Münch, betont im heute journal, man müsse auf der einen Seite die Sicherheit, auf der anderen aber auch die Flucht- und Rettungwege im Blick haben.

Münch: Wir haben heute Morgen um 9 Uhr mit allen Bundesländern zusammen eine Schaltkonferenz gemacht und dann auch nochmal die Frage gestellt, ob es unmittelbare Ableitungen aus diesem Ereignis gibt. Das Ergebnis war, dass in den Bundesländern die Präsenz noch einmal hochgefahren wird, auch nochmal geguckt wird, gibt es neuralgische Punkte, die man besser absichern muss, zum Beispiel durch Einsatzfahrzeuge. Das wird jetzt getan und natürlich wird auch für die Zukunft dann ausgewertet, was das nochmal bedeutet für die Sicherheitskonzepte.

Am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sind weiterhin viele Fragen offen. Die Zahl der Toten ist auf fünf gestiegen, mehr als 200 Menschen wurden verletzt.

Münch: Nun, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich glaube, das wird in Magdeburg jetzt intensiv auch selber beraten. Was können wir tun? Hätte man auch etwas anderes tun müssen im Vorfeld? Sie müssen aber sehen, natürlich ein Sicherheitskonzept hat viele Facetten. Es geht auf der einen Seite natürlich darum, solche Ereignisse zu verhindern, auf der anderen Seite aber auch sicherzustellen, dass man Flucht- und Rettungswege freihält.

Und vor dem Hintergrund des heutigen Ereignisses wird man das sicherlich noch einmal überprüfen. Aber ich kann aus der Entfernung jetzt hier keine Analyse zu Magdeburg anstellen. Und das wird man, glaube ich, in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt jetzt auch tun.

Wer ist der Mann, der mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast ist und dabei mindestens fünf Menschen getötet hat? Was man bisher weiß – eine Übersicht.

Ja, wir haben ja viele Herausforderungen aktuell und wir haben immer gesagt, das Anschlagsrisiko ist nicht weg. Hier haben wir allerdings keinen Hinweis auf einen islamistisch motivierten Anschlag, ganz im Gegenteil. Der Sachverhalt selbst, von der Tatbegehungsweise, der lässt sich so einsortieren, wie man das auch befürchten könnte. Allerdings eine völlig andere Motivationslage, ein, wenn man so will, auch untypischer Täter , der nicht in ein solches Raster passt.

Münch: Nun, Sie müssen immer schauen, was sind das für Auslöser und was gilt es hier zu überprüfen? Wir selbst waren einmal auch Adressat eines Hinweises aus Saudi-Arabien im November 2023. Hier ist auch ein Verfahren eingeleitet worden. Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat dann auch entsprechende Ermittlungsmaßnahmen vorgenommen. Aber das war so unspezifisch, dass man es auch am Ende hätte als eine Warnung begreifen können. In Deutschland wird etwas passieren, beantragt hier kein Asyl.