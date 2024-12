Wer ist der Täter von Magdeburg?

Drei Tage vor Weihnachten weicht die Vorfreude auf das Fest schlagartig einer Welle an Fassungslosigkeit, Wut und Trauer. Ein Tag nach dem Anschlag in Magdeburg stellen sich viele Fragen. Eine davon: Wer ist der Mann, der diese Tat offenbar verübte?

50-jähriger Mediziner und Islamkritiker

2006 während seiner Facharztausbildung ist er nach Deutschland gekommen. Erst zehn Jahre später beantragte er politisches Asyl. Er begründete seinen Antrag in einem Artikel der "FAZ" von 2019 mit der Sorge, wegen seiner öffentlichen Islamkritik in seinem Heimatland getötet zu werden, sollte er zurück müssen.

„Es gibt keinen friedlicheren Ort als einen Weihnachtsmarkt“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg am Tag nach dem Anschlag mit Toten und vielen Verletzten.

Gründer des Forums "We are Saudis"

Taleb A. gründete das Forum "We are Saudis" und gab sich in der saudischen Exil-Community als Ansprechpartner für Asylsuchende. Seine Motivation: Männern und vor allem Frauen in Saudi-Arabien helfen, aus dem Land zu fliehen.