Epizentrum Internet: Antisemitismus seit Oktober gestiegen

Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober fühlen sich viele Juden in Deutschland unsicher. 25.01.2024 | 1:20 min

Am 17. Oktober postet die Amadeu Antonio Stiftung einen Davidstern bei Instagram. Die Stiftung, die sich unter anderem gegen Antisemitismus einsetzt, schreibt dazu ein paar Zeilen, die Israel Solidarität zusichern. Zehn Tage nach dem Angriff der Hamas

Was dann folgt, beschreibt Lorenz Blumenthaler von der Stiftung als "neue Dimension" des Hasses. Beleidigungen, Angriffe, Morddrohungen. In den Kommentarspalten sei man gar nicht mehr hinterhergekommen. Ein antisemitisches Grundrauschen sei nicht ungewöhnlich in den sozialen Medien. Seit dem 7. Oktober habe es aber stark zugenommen.