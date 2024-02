Ataman: "Wertschätzung statt Anti-Aging-Tipps" ab Mitte 40

Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, will gegen die Altersdiskriminierung von Frauen auf dem Jobmarkt vorgehen und unterstützt die Kampagne "Ohne mich würdet ihr alt aussehen" des Online-Magazins "Palais F*luxx". Auf einer Pressekonferenz in Berlin betonte Ataman:

Ataman: Altersdiskriminierung schadet auch der Wirtschaft

Dass Frauen in dieser Altersgruppe auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden, zeigten mehr als 700 Fälle in der Beratungsstelle des Bundes , sagte Ataman. Frauen würden wegen ihres Alters nicht eingestellt, bei Beförderungen übergangen oder bei Fortbildungen 'übersehen'. "Das ist nicht nur diskriminierend, sondern schadet unserer Wirtschaft."

Frauen benachteiligt, "egal, wie alt sie sind"

Ataman wies darauf hin, dass Frauen in fast allen Lebensphasen auf dem Jobmarkt benachteiligt seien. "Frauen haben mit Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt zu kämpfen, egal, wie alt sie sind."

In ihren Zwanzigern traue man ihnen die Verantwortung nicht zu oder stelle sie nicht ein, weil sie demnächst Kinder bekommen könnten. "In den Dreißigern werden viele diskriminiert, weil sie Kinder haben und vielleicht in Teilzeit arbeiten oder weil sie immer noch zu jung seien für richtige Verantwortung."