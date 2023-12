Gymnasium: Baden-Württemberg erwägt Rückkehr zu G9-Modell

In Baden-Württemberg ist derzeit das achtjährige Gymnasium Standard. Die Landesregierung will jetzt ein Modell für die Rückkehr zu G9 erarbeiten.

Baden-Württemberg will ein neues Modell für ein neunjähriges Gymnasium erarbeiten. Das geht aus einem Beschluss der grün-schwarzen Regierungskoalition hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bürgerforum empfahl Rückkehr zu G9

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ( Grüne ) sagte in Stuttgart:

Am Montag hatte ein von der Landesregierung eingerichtetes Bürgerforum zur Zukunft des Gymnasiums eine Rückkehr zu einem neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg empfohlen.

Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. Es war einst eingeführt worden, um die Schüler international wettbewerbsfähiger zu machen. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen und an einigen Privatschulen.