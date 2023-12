Bettina Stark-Watzinger: "Pisa zeigt, dass die Zeit drängt"

Deutschlands 15-jährige Schüler haben in der Pisa-Studie 2022 so schlecht abgeschnitten wie noch nie.

Laut einer neuen Pisa-Studie schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler im Vergleich so schlecht ab wie nie. Besonders im Fach Mathe, in den Naturwissenschaften und beim Lesen. 05.12.2023 | 2:51 min

Stark-Watzinger will Kitas in Kultusressorts verlagern

Stark-Watzinger schlug ferner vor, die Zuständigkeit für Kitas von den Familienministerien in die Kultusressorts zu verlagern. "Kitas sind Bildungseinrichtungen. Für mich gehören sie in die Kultusministerien", betonte sie.

Ruf nach gezielter Förderung

Den Ergebnissen der Pisa-Studie zufolge ist Bildung in Deutschland besonders von sozialen Umständen abhängig. Forderungen nach Reformen in der Bildungspolitik werden lauter. 05.12.2023 | 1:42 min

"Also vor allem dort unterstützen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Wo zu Hause eben kein Bücherschrank steht oder ausreichend Deutsch gesprochen wird", so die Bundesbildungsministerin weiter. Hier setze das Startchancen-Programm an, das etwa 4.000 Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler ab dem nächsten Schuljahr besonders stärken soll.