Wahl-O-Mat zur Wahl in Bayern: Wer vertritt Ihre Positionen?

Nachrichten | Politik : Bayern: Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2023 Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt durch mehrere Thesen die Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit den Profilen der teilnehmenden Parteien.

In den vergangenen Wochen hat vor allem die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger , Chef der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, die Schlagzeilen vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober bestimmt. Rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu bestimmen.

ÖPNV, Mehrwertsteuer, Bildung als Themen im Wahl-O-Mat

Die Thesen im Wahl-O-Mat für Bayern, den die Bundeszentrale für politische Bildung erstellt hat, beschäftigen sind beispielsweise mit dem ÖPNV: Dass jeder Ort im Stundentakt erreichbar ist, ist eine These, die Einführung eines 29-Euro-Tickets für alle eine andere. Ebenso sind Ladenöffnungszeiten - werktags länger als bis 20 Uhr - ein Thema.

Auch Themen, die Bayern für die Bundesebene initiieren soll, finden sich im Wahl-O-Mat. So soll sich das Land für den Einbau von reinen Öl- und Gasheizungen nach 2024 einsetzen, ebenso für eine geringere Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sowie für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

In Sachen Bildung geht es um ein verpflichtendes Vorschuljahr im Land, das Familienbild in Schulbüchern oder die freie Grundschulwahl. Auch zur These, dass der Eintritt in die staatlichen Museen für alle frei sein soll, muss man Stellung beziehen.

Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag gewählt. Doch die Flugblatt-Affäre hat den Wahlkampf in Bayern aufgerüttelt. 08.09.2023 | 2:08 min

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. In Bayern haben alle 15 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.