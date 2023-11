CSU-Absturz vor der Wahl: Des einen Tief, des anderen Hoch

Ein wenig ratlos wirkt Markus Söder schon, als er am Freitag nach den neuesten Zahlen des ZDF-Politbarometers gefragt wird. Natürlich, es sind nur Umfragen, aber so miese Zahlen hat Söder lange nicht mehr erklären müssen. Nach zwei Wochen mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen Hubert Aiwanger und vier Wochen vor der Landtagswahl erzielen die Freien Wähler Rekordwerte, die CSU fällt auf historische 36 Prozent. Was ist da los?